El rímel perfecto para alargar las pestañas inferiores Este producto no solo las separa y alargas, sino que también te ayuda a hacer un desastre. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todas tenemos muy claro que encontrar un rímel que de verdad deje las pestañas superlargas, no es tarea fácil. Si bien existen muchas mascaras en el mercado que prometen maravillas, no todas cumplen lo que prometen. Ahora bien, hay varias opciones que funcionan muy bien y que realmente nos dejan las pestañas como si fueran postizas. Ahora bien, a mi también me encanta pintarme las pestañas inferiores y la verdad no cualquier rímel hace un buen trabajo. Las mascaras que usamos para las pestañas superiores también pueden servir para las inferiores, pero la brocha al ser tan grande hace un poco más complicada la aplicación y hasta es más fácil hacer un desastre si no te la aplicas con muchísimo cuidado. Por suerte, yo encontré el rímel perfecto para las cortas y casi olvidadas pestañas inferiores. Hablo de Lavish Sculpting Mascara, de Sarah Maxwell, un producto que descubrí hace poco y que la verdad me tiene fascinada. Este rímel está hecho para las pestañas en general, no específicamente para las inferiores, pero su pequeña brocha es perfecta para alargarlas, separarlas y hacerlas ver espectaculares sin hacer un desastre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN la mejor mascara para pestañas inferiores, rimel para pestañas inferiores Credit: Cortesía Lo mejor es que esta mascara no tiene parabenos y es vegana, y además es perfecta para aplicarla en las pestañas postizas sin dañarlas. La mejor manera de aplicarla en las pestañas inferiores, es usando la punta del aplicador y moviéndolo cuidadosamente de lado a lado hasta que alcances el largo deseado. De esta manera también obtendrás volumen y separación. La Lavish Sculpting Mascara, de Sarah Maxwell cuesta $28 y la puedes encontrar en sarahmaxwellbeauty.com

