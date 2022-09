No vas a creer lo largas y abundantes que lucen las pestañas con este rímel ¡Wow! Este rímel solo cuesta $5 y es uno de los mejores del mercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El maquillaje se ha convertido en parte muy importante de la vida de muchas mujeres y no es para menos. Los productos de belleza te hacen sentir más segura y te levantan el ánimo hasta en el peor de los días. Ahora bien, hay mujeres que aman maquillarse y tienen su cuarto repleto de labiales, bases, brochas y demás productos, mientras que otras prefieren solo usar solo algunos productos básicos. Son muchas las chicas que prefieren solo llevar labial y un poco de corrector, mientras que hasta las que no usan maquillaje, no pueden salir de casa sin rímel. Y es que nada como aplicarse este mágico producto para que de inmediato luzcas más fresca. Es por eso que los rímeles se han vuelto un must para todas. Ahora bien, existen varios de estos productos que son increíbles, pero son un poco costosos. Por suerte también existen excelentes opciones en la farmacia que hacen un excelente trabajo y que tienen un precio bastante asequible. Uno de esos rímeles que vale muchísimo la pena probar es I Love Extreme Crazy Volume Mascara, de Essence. Este rímel se ha vuelto viral y por muy buenas razones. Con solo dos capas tus pestañas lucen como si fueran postizas y con un volumen irreal. rimel, mascara Credit: Cortesía Gracias a su increíble fórmula y efectividad es uno de los rimeles de farmacia más vendidos en este momento. Lo mejor de todo es que solo cuesta $4.99. ¡Wow! A correr a comprar este maravilloso producto que literalmente hace magia. Lo puedes encontrar en farmacias o ulta.com

