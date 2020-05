¿Cansada de las manchas en el rostro? Este producto te resolverá el problema Además deja la piel mas luminosa y suave By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si bien estamos encerradas en casa y no vemos la hora en que podamos volver a la normalidad, no podemos negar que hemos aprovechado este tiempo para mimarnos más y usar todos los tratamientos posibles tanto en el rostro como en el cabello, y esa ha sido una de las ventajas de estar en cuarentena. Otra ventaja es no estar expuestas al sol todos los días por lo que las manchas que tienen algunas chicas han mejorado. De hecho, seguramente muchas no han visto nuevas manchas. Pero para una gran parte esas manchas aún están presentes. Por eso, una ayudadita no está de mas y este producto te la puede dar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Me refiero al Glow2OH Dark Spot Toner, de OleHenriksen. Este increíble producto está compuesto de ácido glicólico y ácido láctico, ingredientes que ayudan a disminuir las manchas en poco tiempo. Además, tiene hamamelis, que es un astringente que sirve para refrescar el rostro; limón; caña de azúcar; y extracto de sándalo. O sea que tiene todos los ingredientes para deshacerse de esas indeseables manchas. Y al parecer es tan efectivo que se ha convertido en uno de los productos más vendidos en Sephora, al igual que en el favorito de famosas como Hilary Duff, quien en un tutorial para la revista Vogue, aseguró que este tónico la estaba ayudando a deshacerse de algunas manchas que le había dejado su más reciente embarazo. Image zoom Cortesía Este tónico además de ayudar a desvanecer las manchas tanto del embarazo, al igual que las de sol, también ayuda a que la piel se ponga más luminosa, luzca más saludable y se sienta mucho más suave. En pocas palabras, es una maravilla para las chicas que por mucho tiempo han estado batallando con las manchas. El Glow2OH Dark Spot Toner, de OleHenriksen cuesta $29 y lo puedes comprar en Olehenriksen.com.

Close Share options

Close View image ¿Cansada de las manchas en el rostro? Este producto te resolverá el problema

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.