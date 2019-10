Cuando veas lo que hace este booster vas a salir corriendo a comprarlo No vas a creer lo que este producto puede hacer en tu rostro. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En busca de la piel perfecta, las mujeres están dispuestas a probar en cuanto producto se le presente en el camino y a recurrir a los procedimientos cosméticos que están disponibles para mejorar la apariencia de las arrugas. Y es que por más que recibamos la edad con dignidad, eso no quiere decir que no queramos llegar a los 50 luciendo increíbles como Jennifer López, Yuri o Thalía. Eso sí, a veces no es tan fácil encontrar ese producto que realmente funcione y que nos dejé mejor que nunca. Pero tenemos buenas noticias. Hemos descubierto un producto que, si no lo has probado, tienes que hacerlo ya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estuvimos en un evento conociendo lo reconocida marca Kate Sumerville y quedamos fascinadas con uno de sus productos más populares, que por alguna razón no habíamos descubierto. Hablamos de DermalQuench Liquid Lift que es un potente tratamiento para la piel con el que puedes ver increíbles resultados. Image zoom Cortesía Este increíble booster, que combate la resequedad, las arrugas y la decoloración de la piel, está compuesto con ingredientes como ácido hialurónico, ingrediente que reduce los poros, hidrata profundamente y mejora la elasticidad, la firmeza y la textura de la piel, y extractos botánicos que automáticamente le da al rostro un aspecto radiante. Es una espuma fría que al tocar la piel la refresca, le deposita al instante sus potentes ingredientes y te hace un lifting instantáneo. Lo mejor de todo que con solo dos semanas de uso puedes ver como mejoran tus líneas de expresión y la apariencia general de la piel. Esta maravilla cuesta $95 y lo puedes encontrar en Sephora o en Katesumerville.com. Advertisement

