En tan solo unas semanas este producto ha hecho maravillas por la piel de mi cuello Esta área tiende a arrugarse más fácil y tendemos a no cuidarla pero es necesario empezar a cuidarla lo antes posible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una buena rutina de belleza es esencial para mantener una piel radiante y libre de arrugas. El cuidado de la piel es una de las mayores preocupaciones de las mujeres, en especial las que ya pasan de los 40 años. Si bien existen muchísimos productos que hacen maravillas por el rostro y muchas mujeres no escatiman gastos para mantener las arrugas muy lejos. Ahora bien, a muchas se les olvida proteger y mimar el cuello, sin saber que es precisamente ahí y en las manos dónde más se nota la edad. Es por eso que es tan importante formulados específicamente para esa parte. Si bien la mayoría se aplica las mismas cremas de la cara, es importante usar una que sea para el cuello porque la piel de esa área es más fina y se reseca con más facilidad porque tiene menos células sebáceas. Además en esa área no hay huesos por lo que la piel tiende a arrugarse más fácil. Hace unas semanas he estado usando un producto para el cuello que me tiene completamente asombrada. Hablo de Permitir Neck Renewal Serum, de RéVive que le da dado un giro a la piel del área del cuello. Está formulado con los péptidos especiales de la marca que renuevan la piel, le dan más firmeza y más elasticidad. También tiene vitamina C que repara los daños mediante la renovación de la piel, empareja, ayuda a la producción de colágeno y deja la piel más radiante, al igual que té verde, que calma y suaviza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crema cuello, revive Credit: Instagram Esta es la primera vez que uso un producto para el cuello y tengo que confesar que la diferencia es muy clara. Esa área ahora luce más hidratada, firme y cuidada. Incluso, he visto que la piel luce igual de luminosa que el rostro e igual de pareja. Realmente estoy fascinada con los resultados que he visto en solo unas semanas. Lo mejor es que viene con un aplicador que te hará la vida más fácil y al mismo tiempo te ayudará a ser más delicada con esa área que se maltrata muy fácil. El Neck Renewal Serum, de RéVive cuesta $195 y lo puedes obtener en reviveskincare.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En tan solo unas semanas este producto ha hecho maravillas por la piel de mi cuello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.