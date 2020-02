Cuál es el mejor momento para hacerse un tatuaje y por qué ¿Qué pasa si le da el sol?, ¿cuál es la mejor manera de protegerlo? Hablamos con una tatuadora top de Nueva York para responder todas estas preguntas. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si te acabas de hacer un tatuaje o estás pensando en ello, debes saber que el sol, el mar y el calor no son los mejores amigos de la tinta fresca. Hablamos con la tatuadora Carla Robles (@circatattoo) del estudio West 4, uno de los más solicitados de la escena neoyorquina, para resolver todas tus dudas sobre cuándo es el mejor momento para tatuarte y que tus tattoos cicatricen mejor y aguanten como nuevos más tiempo. ¡Léelo antes de decidirte! ¿Cuál es el mejor momento para hacerse un tatuaje? Invierno siempre mejor que verano. T ed a tiempo para curarte bien y [además el sol y la piscina no son favorables para un tatuaje nuevo. Lo único del invierno es que con tantas capas [de ropa] también puede afectar al tatuaje. Entonces lo mejor sería otoño o primavera que la gente no usa tanta ropa, pero todo menos verano. ¿Por qué se deben evitar esas cosas? [También recomiendo] no hacer demasiado ejercicios por unas semanas y evitar la piscina o playa por caso de infección en los primeros días y para mantenerlo fuera del contacto con el cloro, agua salada, y otros componentes que son dañinos al proceso de curación. No [hay que] envolverlo de nuevo y es muy importante dejarlo respirar también. [Tampoco se debe] rascar y sacar la costra así por muy pequeña que sea, al jalarlas pueden arrancar la tinta. ¿Cuál es la mejor crema para aplicar sobre un tatuaje nuevo y por cuánto tiempo deberíamos usarla? Hoy en día hay mucha variedad de cremas para tatuajes, una de mis favoritos es Hustle Butter y Aquaphor o AandD, o cualquiera q sea rica en vitamina E y no sea muy aceitosa. La aplicación es muy importante: no se debe empapar en pomada, se debe poner una capa fina para q la piel pueda respirar. Cuando se ve la piel seca y escamosa (probablemente después de unos 3 días) se puede usar una crema humectante sin olor, la más natural posible. Una vez completado el proceso de curación, ¿cómo hay que cuidar la zona del tatuaje a largo plazo para que se mantenga bonito? El bloqueador solar es el mejor amigo de tus tatuajes, ayuda a mantener los colores vibrantes y como nuevos. Advertisement

Close Share options

Close View image Cuál es el mejor momento para hacerse un tatuaje y por qué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.