Este limpiador facial tiene tres funciones y es uno de los más efectivos del mercado

Como me encanta llevar maquillaje todos los días, siempre me he asegurado de lavarme muy bien la cara al final del día. De hecho, nunca me he ido a la cama con maquillaje. Y es que como ya sabemos, hacer eso es fatal para la piel. Por eso siempre me ha interesado mucho probar diferentes tipos de limpiadores para así poder encontrar uno que me quite todo el maquillaje sin mucho problema y sobretodo, sin maltratarme la piel. Gracias a que he tratado varios limpiadores, ya sea en forma de aceite, líquidos o en espuma, he encontrado varios que me encantan. Pero en esta ocasión les voy a hablar de mi favorito a la hora de irme de vacaciones.