El producto perfecto para tener cejas de ensueño sin ser una experta Este lápiz es fácil de usar y deja las cejas luciendo supernaturales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cejas son parte esencial de todo maquillaje. Ningún look está completo sin tener unas cejas bien definidas y perfectamente pulidas. Ahora bien, hacer que luzcan perfectas y en armonía con el maquillaje no es nada fácil cuando no eres una experta. Si bien existen varias maneras de maquillarlas de forma semi-permanente, no todas queremos hacer ese proceso. Es ahí dónde los productos para las cejas llegan a rescatarnos. Yo nunca he sido una experta en la materia y la verdad hace poco que aprendí cómo maquillar las cejas correctamente. Tengo que confesar que al principio no sabía qué producto comprar porque existen decenas de ellos. Pero después de que traté varios, decidí que un lápiz era mi mejor opción. Compré varios y aunque me gustaron varios, mi favorito fue el Brow Definer, de Anastasia Beverly Hills el cual se ha convertido en uno de mis productos de belleza más precisados. Es tan fácil de aplicar que cuando lo uso, me siento como toda una experta. Le da color de inmediato a las cejas, las define muy bien y las deja luciendo supernaturales. Tiene un balance entre wax y pigmento, lo que hace que se vea tan bien y natural ¿Lo mejor? Permanece intacto todo el día, incluso si te mojas la cara o si hace mucho calor. Tampoco es tan fácil de quitar si te pasas los dedos. De hecho, necesitas agua para retirarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN lapiz de cejas Credit: Cortesía Además en uno de los extremos tiene un pequeño cepillo, perfecto para que peines tus cejas antes de aplicarles el color. Con este lápiz no necesitas ningún otro producto para tener unas cejas de impacto. El Brow Definer, de Anastasia Beverly Hills cuesta $23 y lo puedes obtener en sephora o anastasiabeverlyhills.com

