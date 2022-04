Este highlighter da un efecto tan cool que no vas a querer dejar de usarlo El producto es en polvo pero tiene cuando lo tocas se siente como una crema y al usarlo te deja el efecto glass skin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El iluminador es uno de los productos más buscados por las amantes del maquillaje y hasta por las que no son tan expertas en la materia. Lo cierto es que los highlighters se han convertido en un must have. Y es que nada se compara a una piel luminosa y radiante, y eso es precisamente el efecto que da este maravilloso producto, que desde que salió al mercado se convirtió en uno de los más buscados. Lo bueno es que como es tan popular, la mayoría de las marcas tienen su propia versión, algo que facilita encontrar el que más te guste. Los puedes encontrar en crema, en barra, líquidos, y por supuesto en polvo, siendo estos últimos los más populares y fáciles de aplicar. Si bien existe una gran cantidad de opciones de iluminadores en polvo, hay varios que se colocan entre los mejores. En esa lista está el Reflective Light Putty Highlighter, de Jaclyn Cosmetics, un producto que deja tu piel luciendo increíble. Este iluminador tiene una mezcla perlas y polvos metálicos que iluminan el rostro de una manera sutil, pero lo suficientemente potente para resaltar el rostro. Aunque es un producto en polvo se siente un poco como crema y el acabado es como si te hubiera tocado el sol. Deja un efecto mojado que hace que el maquillaje luzca increíble. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN mejor highlighter, mejor iluminador en polvo Credit: Cortesía mejor highlighter, mejor iluminador en polvo Credit: Cortesía Lo mejor es que puede usar poco para un look más natural o puedes aplicar un poco más para lograr un efecto más llamativo y cautivador. Este es realmente uno de los mejores highlighters del mercado y vale muchísimo la pena probarlo. Si lo haces, seguramente se convertirá en tu nuevo favorito. El Reflective Light Putty Highlighter, de Jaclyn Cosmetics está disponible en cuatro colores, incluyendo un dorado espectacular, cuesta $26, y lo puedes comprar en jaclyncosmetics.com

