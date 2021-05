Este hidratante es tan efectivo que cada dos minutos se vende un frasco Si tu piel está opaca y reseca, este es el producto que necesitas. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tenemos que reconocer que encontrar el humectante perfecto para tu tipo piel, no siempre es una tarea fácil, sobre todo cuando tienes algunas necesidades específicas. En realidad, a veces esa búsqueda se convierte en una misión imposible. Una crema humectante se convierte en tu mejor aliada a la hora de mantener tu piel en óptimas condiciones. Por eso es muy importante saber elegir una que no solo te hidrate y deje el rostro listo para el maquillaje, sino también que te ayude a combatir los signos del envejecimiento. Si encuentras una que aparte de eso, también te deja la piel con un glow envidiable, entonces esa es la perfecta. Por suerte yo encontré la mía y aunque tengo varias favoritas, esta esta entre las tres primeras. Me refiero a la Magic Cream, de Charlotte Tilbury, una crema con la que vez la diferencia desde la primera vez que la usas. Esta maravilla mejora la elasticidad de la piel, la hidrata profundamente y pone más firme y suave. Es tan potente y humecta tanto que necesitas muy poquito para cubrirte todo el rostro. Además, es el este humectante deja la piel perfecta para luego aplicar el maquillaje. Está formulada una mezcla de aceites y 8 potentes ingredientes cargados de antioxidantes y propiedades antienvejecimiento que penetran en la piel y la ayudan a mantenerse radiante. También le aporta un glow envidiable. Lo mejor de todo es que también tiene SPF 15. Es un hidratante muy completo, tanto que se vende un frasco cada dos minutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mejor hidratante, charlotte tilbury, Magic Cream Credit: Cortesía Desde que la empecé a usar noté una mejoría en la textura y la luminosidad de mi piel. Y lo que más me gusta es que el maquillaje se ve aun mejor cuando la uso. Si tienes una piel opaca y seca, este es el humectante que necesitas. Yo estoy fascinada con los resultados. La Magic Cream, de Charlotte Tilbury cuesta $100 y lo encuentras en charlottetilbury.com

