Este hidratante restauró mi piel después de las vacaciones Durante las vacaciones mi piel estaba muy seca y deshidratada, y ninguno de los productos que llevé ayudaron a que mejorara. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que cuando nos vamos de vacaciones la piel empieza a actuar diferente. Y es que con el cambio de clima, los trasnoches, la comida diferente y muchos otros factores influyen para que tanto la piel del rostro como la del cuerpo, luzca diferente a cuando estamos en casa. Uno de los síntomas más populares en estos casos es la resequedad. Incluso a veces no importa que tantos productos te pongas, la piel sigue dando indicios de que la tienes muy abandonada. Eso fue exactamente lo que me pasó en mis más recientes vacaciones a Turquía. Me llevé todos mis productos de belleza y me los apliqué religiosamente. Incluso, hasta me llevé una crema que es más humectante que la que normalmente uso. Aún así, llegué a casa con la piel bastante deshidratada. Empecé a ponerme mascarillas de hidratación profunda y también cambié mi hidratante por el Ultra Repair Cream Intense Hydration, First Aid Beauty y el cambio fue inmediato. Desde que empecé a usarla noté que mi piel estaba más calmada y los poros se empezaban a cerrar. Y por supuesto, después de unos días mi rostro volvió a lucir radiante y superhidratado. Esta crema está compuesta con ingredientes como la avena coloidal ideal para mejorar la irritación y la rojez. También contiene manteca de karité que contiene vitaminas y minerales que hidratan profundamente y protegen la barrera de la piel, al igual que alantoína, que suaviza y calma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ultra Repair Cream, First Aid Beauty Credit: Cortesía Esta crema sí que me ayudó a mejorar la textura de la piel cansada y reseca, y me devolvió el glow que había perdido en las vacaciones. De ahora en adelante no viajo sin ella. La Ultra Repair Cream Intense Hydration, de First Aid Beauty cuesta $38 y la encuentras en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este hidratante restauró mi piel después de las vacaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.