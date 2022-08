Descubre por qué llevo más de diez años usando este hidratante Este es uno de los productos más vendidos de Murad y sin duda, mi favorito de siempre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Encontrar el humectante perfecto para tu tipo piel, no siempre es una tarea fácil, sobre todo, cuando tienes necesidades específicas. Una crema humectante se convierte en tu mejor aliada a la hora de mantener tu piel en óptimas condiciones. Por eso, es muy importante saber elegir una que no solo te hidrate y deje el rostro listo para el maquillaje, sino también que te ayude a combatir los signos del envejecimiento. Por suerte, en el mercado hay muchísimas y excelentes opciones para cualquiera de tus necesidades. En esta época de verano no solo debemos preocuparnos por tener la piel bien hidratada, sino también bien protegida de los dañinos rayos de sol, es por eso que la mejor opción es usar un hidratante que además de tener ingredientes ideales para la piel, también tenga protector solar. Mi favorito es el Essential-C Day Moisture Broad Spectrum SPF 30, de Murad, un producto que hace maravillas por la piel. Está repleto de antioxidantes y sus ingredientes principales son la vitamina C, que ayuda a darle luminosidad a la piel y mejora la apariencia de las manchas, y extracto de hojas de ginkgo biloba, que combate los radicales libres. Si lo usas todos los días tu piel lucirá siempre radiante y fresca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hidratante, Murad Credit: Cortesía Yo llevo usándolo más de diez años y no lo cambio por nada. Me encanta como mi piel siempre se siente hidratada y se ve luminosa. Me da tranquilidad saber que además estoy protegida del sol sin tener que usar dos productos. En serio, este es uno de los mejores productos del mercado y uno de los más vendidos de la marca. El Essential-C Day Moisture Broad Spectrum SPF 30, de Murad cuesta $68 y lo puedes comprar en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Descubre por qué llevo más de diez años usando este hidratante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.