El producto que tus labios necesitan este invierno Recuerda que los labios necesitan el mismo cuidado que el resto del rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de belleza se trata, nos atrevemos a decir que el labial es el producto más importante en bolsa de maquillaje de toda mujer. Incluso hasta las chicas que no les gusta usar maquillaje, siempre tienen un labial a la mano. Eso sí, no se te puede olvidar que, aunque compres el labial más costoso o el que mejor queda, nunca se verá bien si tus labios están resecos y con piel muerta. Por eso, al igual que el cuerpo y el rostro, los labios también necesitan cuidados, sobretodo cuando nos gusta usar labiales con acabo mate. Este tipo de labiales se ven muy lindos, pero los labios sufren mucho. Por suerte, para eso hay muchos productos que nos pueden ayudar y el más importante de todos es el exfoliante. Hay suficientes opciones en el mercado, pero sin duda alguna, uno de los más efectivos es el Sugar Lip Scrub, de Fresh. Este exfoliante está compuesto con cristales de azúcar morena, que actúan como humectantes naturales y ayudan a mantener esa hidratación mientras se deshacen de la piel muerta. También contiene aceite de jojoba y manteca de karité, que también hidratan y suavizan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN labios hidratados, exfoliante de labios Credit: Cortesía Se siente increíble en los labios y puedes notar la diferencia de inmediato. Además, huele delicioso. Incluso, cuando lo usas te transportas a un spa. El Sugar Lip Scrub, de Fresh cuesta $18 y lo encuentras en sephora.com

