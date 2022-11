El scrub facial perfecto para los meses de frío Este producto es tan delicado que puedes usarlo todos los días, pero es muy efectivo a la hora de deshacerse de la piel muerta y cerrar los poros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay nada peor que ponerse maquillaje sobre una piel llena de impurezas y reseca porque por buena que sea la base y los demás productos que te pongas, estos no van a lucir bien. Si bien es muy importante usar un suero, un hidratante y un primer que le agregue más humectación a la piel, hay otros pasos que debes agregar a tu rutina de belleza, que juegan un papel muy importante. Entre esas cosas están las mascarillas que debes usar por lo menos tres veces a la semana, y también los exfoliantes. Son precisamente estos últimos los que en el invierno no puedes dejar de usar. Durante los meses de frío es cuando la piel más se reseca y por lo tanto es cuando más necesitas usar un exfoliante tres veces a la semana. Este producto limpia la piel a profundidad y quita toda la piel muerta mientras que permite que los demás productos penetren bien. Aunque hay muchísimas opciones en el mercado, encontramos uno que es perfecto para los meses de frío. Hablamos del Micro-Exfoliating Scrub, de SkinCeuticals, un producto que se convertirá en tu mejor aliado de belleza. Está compuesto con sílice hidratada, glicerina y extracto de aloe vera, que limpian profundamente, crean una barrera de protección en la piel y mejoran su textura. Es tan delicado que puedes usarlo todos los días de ser necesario. Cuando lo usas, tu piel luce mucho más radiante, humectada y los poros completamente cerrados. Es un regalo para tu piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Micro-Exfoliating Scrub, de SkinCeuticals, cuesta $32 en skinceuticals.com exfoliante facial Credit: Cortesía

