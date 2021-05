Este exfoliante corporal te dejará la piel tan suave que nunca lo dejarás de usar Lo mejor de todo es que solo cuesta $12 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque parezca fácil, encontrar un buen exfoliante para el cuerpo a veces se nos complica. Hay tantas marcas y variaciones de este producto que ir a la tienda y elegir el adecuado para tu tipo de piel puede ser confuso. La piel del cuerpo también es delicada y necesita el cuidado necesario con ingredientes igual de potentes que los que usas en tu rostro. En realidad, un scrub para el cuerpo es muy necesario para las chicas que quieren tener una piel suave y libre de celulitis. Gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de probar muchos productos, algunos que no hacen lo que prometen, y otros que la verdad son una maravilla. Tengo varios exfoliantes que se han convertido en mis favoritos y que uso constantemente para que mi piel se mantenga como la de un bebé. En este momento estoy usando uno que descubrí gracias a TikTok, y la verdad lo empecé a usar por pura curiosidad y qué bueno que lo hice porque estoy fascinada con los resultados. Hablo del exfoliante Scrub of Your Life, de Soap & Glory, es toda una sensación en redes y ahora entiendo por qué. Tal y cómo dicen los usuarios de las redes, este exfoliante mejora la textura de la piel, la deja supersuave y también la hidratada. Desde que lo empecé a usar noté la diferencia, sobretodo en áreas como los codos y las rodillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN scrub of your life, exfoliante corporal, soap & Glory Credit: Cortesía Además de exfoliar la piel sin maltratarla o quitarle los aceites naturales, tiene un aroma delicioso gracias a las notas de bergamota, jazmín, ámbar y rosas que contiene. Lo mejor de todo es que cuesta una fracción del precio de otros que son muy populares y que son de marcas más prestigiosas. Este lo puedes obtener por tan solo $12 en ulta.com Vale mucho la pena probarlo, en serio.

