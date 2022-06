El mejor desmaquillante para las chicas que usan mucho maquillaje Este producto se deshace de todo el maquillaje sin dejar la piel reseca ni irritada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como toda amante del maquillaje me encanta ponerme base, polvos, corrector y todos los demás productos que se necesitan para lucir una piel flawless. Me aplico maquillaje todos los días para ir a la oficina, y por su puesto si me toca salir a cenar o a algún brunch con amigas. Eso sí, como uso muchos productos y algunos son de cobertura máxima, a la hora que retirarlo se me hacía un poco difícil. Antes solía retirarme el maquillaje con un jabón de mil y agua. Sin embargo, me di cuenta de que me estaba maltratando la piel y que incluso no me deshacía del maquillaje por completo. Me dediqué a probar diferentes desmaquillantes y encontré uno que me encanta. Hablo del Squalane + Antioxidant Cleansing Oil, de Biossance, un producto que yo considero como uno de los mejores en su clase. Está formulado con el extracto y aceites de ocho plantas, que calman y suavizan la piel y escualeno derivado de la caña de azúcar, que ayuda a que la piel mantenga su hidratación. También contiene hemi-escualano, y aceites de naranja, rosa mosqueta y de girasol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN desmaquillante, biossance Credit: Cortesía Lo que más me gusta es que con solo un poco de aceite puedes retirarte todo el maquillaje sin dejar la piel grasosa. Aunque es superpotente a la hora de deshacerse de todo el maquillaje, es bastante delicado con la piel, dejándola hidratada, suave y lo suficientemente limpia. Eso sí, luego de usar este producto es necesario lavarte la cara con un limpiador que termine de dejarla completamente limpia. Recuerda que este producto retira el maquillaje, más no limpia por completo la piel. El Squalane + Antioxidant Cleansing Oil cuesta $30 y lo puedes comprar en sephora.com

