Este desmaquillante es perfecto para las chicas que usan productos de larga duración Es en forma de spray y retira hasta el maquillaje a prueba de agua rápidamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las amantes del maquillaje no escatiman a la hora de usar esos productos que tanto les gustan. Entre bases, rubores, rimeles, correctores y los demás productos necesarios para tener un rostro flawless, a veces se les olvida que ese maquillaje tiene que ser retirado antes de irse a la cama y ahí es donde la cosa se complica un poco. Y es que cuando usas productos de larga duración el proceso de retirarlo no es tan fácil. Es por eso que a las chicas que aman usar mucho maquillaje y que les dure todo el día, se les recomienda hacerse un triple lavado, lo que quiere decir que es recomendable usar tres productos diferentes para muy bien el maquillaje. Uno de esos productos, que vendría siendo el primer paso, es el desmaquillante y por suerte de esos hay muchos en el mercado. ¿Uno que funcione de maravilla? Sin duda, el GO OFF Makeup Dissolving Mist, de One/Size. Este producto es diferente a los demás en su clase porque en vez de ser en forma de aceite o crema, es un spray lo que lo hace superfácil de usar. Está compuesto con aceite de jojoba que calma e hidrata, y aceite de rosa mosqueta que también hidrata, exfolia y deja la piel radiante. Se deshace de todo el maquillaje de manera muy rápida y efectiva, y es ideal para todo tipo de pieles. Es una de las mejores opciones que existen en el mercado en este momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El GO OFF Makeup Dissolving Mist, de One/Size cuesta $24 y lo puedes conseguir en sephora.com desmaquillante Credit: Cortesía

