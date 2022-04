Este corrector desaparece las ojeras de inmediato y disimula las arrugas en el área de los ojos Es de larga duración y también lo puedes usar para definir el rostro o para cubrir manchas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que uno de los productos más importantes a la hora de maquillarnos, es el corrector. Y es que este producto es necesario hasta en los días que no queremos aplicarnos mucho maquillaje. Y es que este producto puede hacer que luzcas como que dormiste diez horas en un dos por tres. Un buen concealer te cubre las ojeras, disimula las bolsas debajo de los ojos y además hidrata el área para que las líneas de expresión y las arrugas sean menos visibles. Encontrar el correcto no es tarea fácil, pero tenemos la dicha de que en el mercado hay varios que son increíbles. Uno de ellos es Born This Way Super Coverage Multi-Use Concealer, de Too Faced, en nuestra opinión uno de los mejores en su clase. Este producto está formulado con agua de coco, que ayuda a mejorar los niveles de hidratación en la piel. También contiene rosa alpina que promueve la salud y la elasticidad de la piel, al igual que ácido hialurónico, que ayuda a mantener la hidratación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de este producto es que luce supernatural, no hace que las líneas de expresión se sean más visibles y tampoco reseca el área. Incluso, después de tenerlo puesto por varias horas, no se siente incómodo y, además, luce impecable. corrector, ojeras Credit: Cortesía Es de larga duración y también es ideal para cubrir manchas. Lo más cool es que su fórmula es ideal para definir el rostro. Solo tienes que usar uno o dos tonos más oscuros que tu piel para hacerte el contour perfecto. De hecho, este corrector puede usarse como base o un hidratante con color, si es necesario. El Born This Way Super Coverage Multi-Use Concealer, de Too Faced está disponible en 20 colores, cuesta $30 y lo puedes comprar en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este corrector desaparece las ojeras de inmediato y disimula las arrugas en el área de los ojos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.