El mejor champú y acondicionador que he probado este año Si tienes el pelo seco y no has encontrado el champú que lo mantenga suave, hidratado y brillante, esto te interesa. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez que confieso que solo me lavo el pelo una vez a la semana muchos se llevan las manos a la cabeza, pero cada vez que voy a la peluquería o entrevisto a un experto, siempre me aseguran que eso es lo mejorcito que puedo hacer por mi melena rizada y con tendencia a estar muy seca. Tan seca que para mi era impensable lavarme el pelo, ponerme un acondicionador y no aplicar después un buen aceite hidratante. Sin embargo, hace unos meses probé una nueva línea de champú y acondicionador tan hidratantes que ni siquiera necesito aplicar el aceite después de la ducha y se mantiene super nutrido, con los rizos más definidos y mucho menos frizz. ¡Un milagro! El descubrimiento se trata de la nueva línea capilar de Drunk Elephant en colaboración con el peluquero y estilista Chris McMillan, célebre por trabajar desde hace décadas con clientas VIP como Jennifer Aniston, y amigo de la infancia de la fundadora de la marca, Tiffany Masterson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apto para veganas y aquellas que buscan productos sin sulfatos que, por cierto, son ideales para proteger el cabello teñido, la fórmula del champú Cocomino Glossing Shampoo ($25 en sephora.com) contiene aceite de sacha inchi, super rico en antioxidantes; una mezcla de aminoácidos derivados del coco para dar más hidratación y brillo; provitamina B5, que aporta suavidad y más resistencia. Al combinarlo con el acondicionador Cocomino Marula Cream, rico en manteca de marula y aceite de mongongo el resultado es espectacular. ¡Prometido!

El mejor champú y acondicionador que he probado este año

