Este champú seco te deja el cabello como acabado de lavar ¡Es increíble! Este producto viene en dos versiones, una para chicas con cabello oscuro y otro para las que lo tienen más claro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años el champú seco se convirtió en un must have para muchas mujeres que tenían la necesidad de mantener su cabello fresco y lindo entre lavadas. Incluso, conozco muchas chicas que no pueden vivir sin este producto. Por eso, fueron muchas las marcas que lanzaron al mercado su propia versión. Y es que el dry shampoo te puede sacar de apuros en esos días en que no te da tiempo a lavarte la cabeza o si eres de las que tiene el cabello grasoso. En esos casos, este producto se convierte en un salvavidas. Son muchos los productos de esta clase que se han vuelto muy populares, pero hay uno que se lleva el primer lugar. Hablo del Dry Shampoo Dark Tones, de Maroccanoil. Además de absorber la grasa, este champú seco deja el cabello oliendo más fresco y con mucho más volumen. Está impregnado con aceite de argán y fue formulado especialmente para las chicas de cabello oscuro. Lo mejor es que también tienen una versión las que tienen el cabello más claro. Si bien en el momento en que lo aplicas se ve una capa blanca en el cabello, esta desaparece en unos minutos, y cabello de inmediato se siente como si te lo hubieras lavado. Es realmente uno de los mejores del mercado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN champu seco, maroccanoil Credit: Cortesía El Dry Shampoo Dark Tones y Light Tones, de Maroccanoil cuesta $26 y lo puedes obtener en sephora.com

