Este cepillo evita se rompa el cabello mientras lo desenredas Es perfecto para todos los tipos de cabello, pero las chicas con pelo rizado se benefician aún más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de cabello se trata, las mujeres no escatimamos en gastos y cuidados, en especial las latinas. Y es que, para nosotras, el cabello siempre ha formado parte muy importante de nuestra apariencia. Sabemos que es importante usar buenos productos, que sean ideales para nuestro tipo de cabello y para nuestras necesidades. También es bueno usar una mascarilla profunda una vez a la semana, al igual que productos que nos ayuden a combatir el frizz y a proteger nuestra melena de las herramientas calientes. Ahora bien, también es muy importante saber qué cepillo usamos porque de eso dependen muchas cosas. Cuando usamos el cepillo correcto, el cabello no se rompe, mantiene mejor el estilo y el volumen. Por ejemplo, para el cabello fino los expertos aconsejan usar un cepillo con cerdas de nylon y para el grueso, uno de cerdas sintéticas. Si bien es cierto que hay muchísimas opciones en el mercado y de todos los precios, pero yo encontré uno que me tiene fascinada. Hablo del Shower Brush, de Pattern by Tracy Ellis, una herramienta que sin duda ha cambiado la manera en que me peino. Yo solía no usar cepillos, sino peines y este producto lo cambió todo. Es ideal para todos los tipos de cabello, pero las chicas con pelo rizado se benefician aún más. Y es que puedes usarlo para darle forma a los rizos y también para desenredarlos más fácilmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cepillo para el cabello, Pattern Credit: Cortesía Algo que he notado es que también me ayuda a mantener el volumen porque cuando me lo paso en mis ondas en vez de dañarlas, las deja más manejables y con más volumen. La verdad es que en muchas ocasiones hasta lo llevo en mi bolso para así retocar mi cabello. Es excelente y lo mejor es que solo cuesta $17 y lo encuentras en sephora.com

