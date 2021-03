Este aceite le devolverá la luminosidad a tu piel en tan solo una semana Llevo poco tiempo usándolo y el cambio en mi piel ha sido increíble. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya sabemos que mantener la piel en óptimas condiciones no es tarea fácil, sobretodo cuando ya se nos pasaron esos años de juventud, pero todo esfuerzo para mantener el rostro fresco y joven, sí que vale mucho la pena la pena. Entre humectantes, protector solar, crema anti arrugas y demás, a veces no sabemos qué más usar para mantener el rostro libre de arrugas y con ese glow envidiable. Ahora bien, de lo que sí estamos seguras es que uno de los productos más importantes en toda rutina de belleza, es sin duda, el aceite. El aceite se puede convertir en tu mejor amigo y tu mejor arma en contra del paso del tiempo. Aparte de que penetra profundamente en la piel, te ayuda a mantener la humectación por más tiempo mientras combate los radicales libres. Además, provee hidratación profunda, vitaminas, antioxidantes y muchos ingredientes más, que son necesarios para tener una piel fresca y saludable. He tenido la suerte de probar muchos aceites que la verdad han hecho maravillas por mi piel, pero en este momento tengo un favorito. Hablo del Most Wanted Radiant Facial Oil, de The Feelist. Lo empecé a usar hace poco y estoy fascinada con los resultados. Este aceite está formulado con 500 mg de amplio espectro de cannabis, al igual que antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos, ingredientes que revitalizan la piel, la dejan suave y también muy hidratada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN aceite facial, The Feelist, aceite para dar glow Image zoom Credit: Cortesía Desde que lo empecé a usar noté que el aceite no se quedaba en la superficie de la piel, sino que se absorbe, hidratándola profundamente al instante. Además, el glow que me deja es incomparable. Lo mejor de todo, es que al usarlo la piel no se siente grasosa ni pegajosa. Estoy encantada con este aceite. Most Wanted Radiant Facial Oil, de The Feelist, cuesta $98 y lo puedes obtener en thefeelist.com

