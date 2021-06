Este aceite facial dejará tu piel más hidratada y firme en cuestión de días Está formulado solo con ingredientes naturales que ayudan la piel a combatir los radicales libre y le deposita los antioxidantes necesarios para que se mantenga en óptimas condiciones. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que mantener la piel en óptimas condiciones no es una tarea fácil, pero sí que vale mucho la pena el esfuerzo. Entre humectantes, protector solar, crema antiarrugas y demás productos, a veces no sabemos qué más usar para mantener el rostro libre de arrugas y con ese glow envidiable que siempre tienen las celebridades. Lo que sí sabemos es que uno de los mejores productos para mantener un cutis hermoso, radiante y libre de arrugas, sin duda, es un aceite facial. El aceite se puede convertir en tu mejor amigo y también tu mejor arma en contra de los estragos que causa el paso del tiempo. Aparte de que penetra profundamente en la piel, te ayuda a mantener la hidratación por más tiempo mientras combate los radicales libres y depositan algunas de las vitaminas más necesarias para el rostro. Yo soy fanática de los aceites y en este momento estoy usando uno que me tiene fascinada. Hablo del Vine [Activ] Overnight Detox Night Oil, de Caudalíe, un producto que además de dejar la piel sintiéndose superhidratada, la llena de antioxidantes que la ayudan a amanecer más firme y radiante. Está formulado con ingredientes naturales como semillas de uva, que regeneran la piel, al igual que aceite de zanahoria, lavanda y sándalo blanco, que ayudan a eliminar las toxinas que se acumulan en el rostro. También tiene aceite de almendras y almizcle de rosas, ingredientes que ayudan a combatir la fatiga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aceite facial, piel, belleza, caudalie Credit: Cortesía Este se ha convertido en un clásico y yo lo había usado justo cuando lo lanzaron al mercado, pero no recordaba lo mucho que me gustaba. A los pocos días de volverlo a usar, mi piel ya lucía más radiante y se sentía más sedosa. Además, con el paso de las semanas las líneas de expresión se han ido disimulando e incluso las manchas también están mejorando. La verdad es que me alegra mucho tenerlo nuevamente en mi rutina de belleza. Mi piel está mejor que nunca. Pruébalo, tu piel te lo agradecerá. Vine [Activ] Overnight Detox Night Oil, de Caudalíe cuesta $50 y lo puedes ordenar en macys.com

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Este aceite facial dejará tu piel más hidratada y firme en cuestión de días

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.