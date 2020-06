El maquillista de Jennifer López lanza una colección de labiales en su honor Cada labial cuesta $26 en Scottbarnes.com Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Jennifer López es una de las artistas mejor vestidas y sin duda alguna, la que mejor maquillaje lleva. De hecho, fue una de las primeras celebridades que usó el ahora famoso highlighter que siempre le ha dado una increíble luminosidad en su rostro y la convirtió en la reina del glow. En realidad, todo su maquillaje siempre luce impecable y eso se lo debe a su maquillista de cabecera Scott Barnes. El experto es el responsable de algunos de los looks más icónicos de López, al igual que de los de otras celebridades. Es por eso que su línea de maquillaje se ha vuelto tan popular. Ahora una nueva adicción a su colección nos tiene muy emocionadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El maquillista está lanzando dos colecciones de 13 labiales en honor a los años que lleva trabajando con López. La colección Lip Fetish Matte incluye 13 labiales con acabado mate y la colección Flossy Glossy tiene 13 brillos creados para usarse con los tonos mate, pero también se pueden usar por separado. Image zoom Steve Granitz/WireImage Image zoom Andrew Eccles/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images “He hecho siete películas junto a Jennifer”, dijo Barnes en una entrevista con Allure. “Por eso se muy bien lo que se ve bien tanto en cámara como en persona”. La colección incluye tonos rojos, rosados, marrones y por supuesto los icónicos nudes que han formado parte de los icónicos looks de maquillaje de la cantante. Incluso, la nueva colección incluye el tono melocotón que le vimos a la artista durante en una de las escenas de la película Maid in Manhattan. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Además, Barnes también creó un tono nude especial para celebrar el compromiso de López con Alex Rodríguez, uno que probablemente llevará la cantante el día de su boda. Cada labial cuesta $26 y los puedes adquirir en Scorttbarnes.com.

Close Share options

Close View image El maquillista de Jennifer López lanza una colección de labiales en su honor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.