El maquillista de cabecera de Kylie Jenner lanza una asequible colección de brochas Ariel Tejada es el maquillista latino que tiene fascinadas a las Kardashian/Jenner Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que el clan de las Kardashian/jenner tiene todo un sequito que está con ellas en todo momento para asegurarse que luzcan impecables. El beauty squad de las hermanas está conformado por varios vestuaristas y estilistas del cabello, al igual que talentosos maquillistas que las han ayudado a convertirse en punto de referencia en cuanto a belleza se refiere. Uno de esos artistas es Ariel Tejada, quien hace unos años se convirtió en el maquillista de cabecera de Kylie Jenner. Tejada es el responsable de algunos de los looks de maquillaje más icónicos de la joven empresaria y ha estado a su lado durante la creación de muchos de sus productos de belleza. Hora es su turno de brillar y lanzar su primer producto de belleza. Vargas se prepara para lanzar su propia colección brochas junto a la popular marca Morphe. "Estoy ansioso por mostrarles toda mi colección de brochas. Cada una es esencial para cada paso en mi técnica de maquillaje, por lo que estoy tan emocionado de que ustedes las puedas tener en sus manos y puedan experimentar con ellas", escribió el joven junto a una imagen promocional que publicó en su cuenta de Instagram. "Ahora todo el mundo tendrá la oportunidad de tener la experiencia de makeupbyariel en casa". La colección de brochas Morphe x Ariel incluye 19 brochas y una esponja. Las brochas están separadas en dos sets y estarán disponibles en dos sets, uno costará $48 y otro $98. Podrás obtenerlos el próximo 27 de mayo en morphe.com

