El look postembarazo favorito de Meghan Markle

La duquesa ha dejado bien claro cuál es su silueta favorita al repetir tres veces el mismo tipo de vestido en su visita a Sudáfrica. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los duques de Sussex se encuentran estos días de visita oficial en Sudáfrica y es la primera que hacen desde que nació su primer hijo, Archie, el pasado 6 de mayo. Siempre fiel a su estilo casual y effortless chic, Meghan Markle ha elegido un armario de viaje de lo más práctico y favorecedor en el que predomina por encima de todo los vestidos con un corte muy particular que debe ser su favorito después de dar a luz porque lo ha repetido una y otra vez. Se trata de vestidos como este azul de Veronica Beard que lució en su visita a Ciudad del Cabo, con cerradura al frente o a un lado, pero siempre con lazo a la cintura y largo por encima de los tobillos. En este caso la duquesa, que ya había estrenado este vestido en su viaje a Tonga hace un año, combinó el vestido con unos espadrilles de cuña en color negro de la firma española Castañer, que le han venido genial para combinar fácilmente con el resto de looks. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Karwai Tang/WireImage A su paso por la ciudad de Nyanga, donde la duquesa dio un emotivo discurso para inaugurar la visita oficial, acertó con este vestido de corte wrap y también con lazo a la cintura de la firma Mayamiko que, hasta hace poco, estaba disponible en la web de la marca por $85, pero se ha agotado después de que estas imágenes dieran la vuelta al mundo. Image zoom TimmPool/Samir Hussein/WireImage En otra de sus visitas, los duques han hecho una visita a la mezquita más antigua de Sudáfrica, en la que la mamá de Archie ha optado por un vestido de inspiración camisera y ese lazo a la cintura del que no se separa. Una vez más Markle ha elegido una marca que se preocupa por el medio ambiente, Staud, que confecciona este vestido con nylon reciclado. El modelo aún sigue disponible en la web de la marca por $325. staud.com Advertisement

