Todos los detalles del look más otoñal de Kate Middleton La duquesa ha inaugurado el otoño con este estilismo en unas gama de colores y accesorios que pone la nota de glamour a los días grises. ¡No te pierdas su look! En los últimos meses, Kate Middleton ha ganado puntos en la lista de mejor vestidas de la realeza europea, con permiso de la reina Letizia de España, gracias a looks como el que ha lucido hoy en su visita al museo de historia natural de Londres. La pieza clave del look son los pantalones verdes de cintura ancha y pata ancha con aire setentero (no cabe duda de que esta década es su favorita y en la que más se inspira a la hora de elegir estilismo) que dejaban los tobillos al descubierto. Son de Jigsaw, una marca británica en la que curiosamente y según informa PEOPLE, es donde trabajaba la duquesa de Cambridge cuando conoció a su marido, el príncipe William. Image zoom Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images Se trata del modelo Relaxed gathered waist culotte en verde khaki y está disponible en la tienda online de la marca por unos $109. jigsaw-online.com Image zoom El resto de prendas del look iban a juego en un color berenjena de lo más otoñal y muy favorecedor, desde el jersey de cuello alto de Warehouse que todavía puede ser tuyo por $69 en warehouse-london.com, hasta el minibolso de Chanel con el bordado acolchado emblemático de la maison francesa y asa dorada. Los zapatos son el modelo Fringed Leather Pump que ya se han agotado en tiendas online como Net à Porter, aunque no sabemos si debido al "efecto Kate" o simplemente porque son un modelo super práctico para esta temporada.

