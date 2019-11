La reina Letizia vuelve a deslumbrar en Cuba con su vestido esmeralda más romántico La reina de España nos está dejando alucinados con sus estilismos en su primera visita al país caribeño. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que aterrizó en La Habana el pasado lunes, la reina Letizia ha dado en el clavo con todos sus looks. Empezando por el espectacular vestido rojo que escogió para asistir a un espectáculo de danza en el teatro Alicia Alonso al vaporoso diseño de Carolina Herrera que eligió para el primer acto oficial de esta visita histórica al país caribeño, ¡no sabemos con cuál quedarnos! Para hacer la decisión aún más complicada, la reina de España nos dejó de piedra ayer con este vestido esmeralda de la Maison francesa Nina Ricci con aire de bailarina con el que acudió a otro acto oficial en el que se reunió con la comunidad de expatriados españoles que viven allí. Image zoom Carlos R. Alvarez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para completar el look la ex presentadora de noticias ha sorprendido combinando el vestido plisado con accesorios en el mismo color esmeralda: unos zapatos de tacón alto y cruzados en el empeine y un clutch rematado con tachuelas, ambos de la firma española Magrit. Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images A diferencia de los estilismos por todo lo alto que lució en su gira asiática, en esta ocasión la reina ha apostado por estilismos más sobrios y muchas menos joyas, pero esta vez sí remató el look con unos pendientes que añadían un toque mucho más sofisticado al estilismo más naíf que la hemos visto últimamente. Para finalizar, doña Letizia repitió el anillo dorado de Karen Hallam del que no se separa desde hace meses. ¿Será su talismán de la suerte? En materia de estilo desde luego que es su mejor racha. ¡Está espectacular! Advertisement EDIT POST

