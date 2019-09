Kate del Castillo, Maite Perroni, Penélope Cruz y más en El look del día By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Desde la alfombra negra de los premios GQ en México, a los desfiles de París y una noche de gala en Montecarlo, no te pierdas los looks que eligieron las famosas más estilosas y elige quién fue la mejor vestida. Empezar galería Kate del Castillo Image zoom Victor Chavez/Getty Images La mexicana no quiso perderse la gala de los Hombres del año 2019 organizada por la revista GQ en Ciudad de México y eligió un vestido blanco con escote palabra de honor, flores bordadas y apertura lateral que le sentaba como un guante. ¿Qué te pareció su look? Advertisement Advertisement Maite Perroni Image zoom Como viene siendo habitual últimamente, la cantante y actriz se decidió por un look de acabado metálico y plataformas de aire disco a juego. Adriana Lima Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/ Getty Images Getty Images for Fondation Prince Albert II La top model brasileña con un original diseño de satén en rosa pastel y pedrería en la World Ocean Gala que se celebró anoche en la ópera de Monte Carlo. Advertisement Gigi Hadid Image zoom Pierre Suu/GC Images Pocas se atreverían con un vestido-camisa de mangas extralargas ¡y en amarillo! Pero de alguna manera la modelo lo hace funcionar e incluso se atreve a combinarlo con botas marrones y burdeos en piel de serpiente. Gwen Steffani Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Resulta verdaderamente difícil creer que la cantante y presentadora esté a punto de soplar 49 velas la semana que viene y ayer en la World Ocean Gala en Monte Carlo lo volvió a demostrar con este espectacular look en azul cielol. Irina Shayk Image zoom Jacopo Raule/GC Images Desde que confirmó su separación del actor Bradley Cooper los paparazzi la siguen allá donde va y hoy la han vuelto a captar con un look fabuloso en tonos otoñales de camino a un desfile en la semana de la moda de París. Advertisement Advertisement Advertisement Adria Arjona Image zoom Lo dio todo al rojo, desde el vestido de corte minimalista a las sandalias de tiras y los labios, dando una lección de cómo hacer del menos es más una apuesta muy sexy. Camila Coelho Image zoom Jacopo Raule/GC Images Imprescindible en los front rows de los desfiles más prestigiosos de todo el mundo, la bloguera brasileña saludó a los fotógrafos con este loook en tonos naranjas a su entrada al show de Chloé en París. Nicole Kidman Image zoom Siempre chic, para su participación el la World Ocean Gala de Monte Carlo optó por un vestido con silueta tubo, mangas transparentes y rematado con un lacito y broche de brillantes en el pecho firmado por Alexandre Vauthier. Advertisement Advertisement Advertisement Penélope Cruz Image zoom Juan Naharro Gimenez/GC Images Reina del estilo casual chic más parisino, la española asistió a un evento en el Festival de cine de San Sebastián con tejanos de campana y una chaquetita blanca de Chanel de lo más juvenil. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

