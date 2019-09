Eva Longoria, Eiza González, Blanca Soto y más en El look del día By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Desde las calles del SoHo neoyorquino a las noches de fiesta de París, no te pierdas los looks que eligieron las famosas más estilosas y elige quién fue la mejor vestida. Empezar galería Eva Longoria Image zoom ¡Qué tipazo! Con su hijo en brazos y un ajustadísimo vestido de punto color beis, la actriz y productora estaba espectacular paseando por las calles de París. Advertisement Advertisement Eiza González Image zoom Otra que no le tiene miedo a los colores nudes aunque sea con vestidos tan ajustados como este con el que posó para los fotógrafos en plena calle en Manhattan. Blanca Soto Image zoom Mezcalent La actriz con camisa negra y falda de lunares XXL hasta los pies en la alfombra del preestreno en Miami de “No te puede esconder”, su nueva serie que se estrena el próximo 30 de septiembre. Advertisement Cynthia Olavarría Image zoom Mezcalent La actriz apostó todo al rojo, muy a juego con la alfombra de la presentación de la serie más esperada en Miami y se atrevió con un look de trencitas de raíz muy moderno. Kris Jenner Image zoom Con looks tan completos y accesorizados como este, no queremos ni imaginarnos la cantidad de maletas que habrá llevado la “mommager” en su visita a la semana de la moda de París. Jessica Carrillo Image zoom Mezcalent Tampoco quiso perderse el estreno No te puedes esconder al que asistió con este vestido de cuello halter son mangas estampado de leopardo en verde y negro. Advertisement Advertisement Advertisement Lili Estefan Image zoom Instagram @liliestefan Mirada desafiante, vestido ajustado drapeado en rojo pasión, sandalias de gladiadora… ¿qué planes tendría la presentadora después del trabajo? ¡Qué sexy! Leighton Meester Image zoom Rachel Luna/FilmMagic La protagonista de Gossip Girl eligió un vestido y look de belleza muy románticos para una proyección especial de la película Semper Fi en Los Ángeles. Anna Kendrick Image zoom Gotham/GC Images Siempre en clave girlie, la actriz de la saga Pitch Perfect le puso un toque rocker a su loook combinando el minivestido con chaqueta de cuero y gafas de sol por las calles de Nueva York. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

