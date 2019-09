Salma Hayek, Francisca Lachapel y más en El look del día By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Desde las calles del SoHo neoyorquino a las noches de fiesta de París, no te pierdas los looks que eligieron las famosas más estilosas y elige quién fue la mejor vestida. Empezar galería Salma Hayek Image zoom Dominique Charriau/WireImage La mexicana está en París con motivo de la semana de la moda y no quiso perderse el fiestón organizado por Saint Laurent en el que lució este outfit negro de pies a cabeza, con blusa de lentejuelas y falda de volantes con un punto gótico. Advertisement Advertisement Francisca Lachapel Image zoom Una de las prendas clave en el estilo de la presentadora son los jumpsuits, ¡tiene mil y uno! Este con volantes en las mangas y cinturón le sienta como un guante. Kris Jenner Image zoom Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Cubierta en un enterizo de piel de aire motero combinado con una elegantísima capa de lana beige, la matriarca dl clan Kardashian desfila como una modelo por las calles de París. Advertisement Brooke Shields Image zoom Raymond Hall/GC Images La actriz estaba radiante con este vestido rojo y gafas de sol extragrandes y setenteras ayer en su visita a unos estudios de televisión en Nueva York. Olivia Palermo Image zoom Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Como una colegiala terriblemente chic de camino al desfile de Dior en la semana de la moda de París. Gwen Stefani Image zoom Alessio Botticelli/GC Image La cantante y juez de The Voice eligió un conjunto de dos piezas multicolor con estampados de inspiración tribal y escote palabra de honor para visitar el set del programa ‘The View’ en Nueva York. Advertisement Advertisement Advertisement Danna Paola Image zoom Instagram @dannapaola La actriz de Élite (Netflix) super moderna rematando su outfit con un bolso amarillo limón de Prada y tennis de plataforma extragrande. Cindy Crawford Image zoom Haciendo suya la máxima “menos es más”, la top asisitió al desfile y afterparty con más modelos por metro cuadrado que presentó ayer Saint Laurent en la semana de la moda de París. Kate Moss Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images En la misma línea, su compañera de profesión también se mantuvo fiel al estilo sobrio pero elegante y con un toque rock´n roll de la marca que no puede ser más afín al look que ella ha convertido en su sello de identidad. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

