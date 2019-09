Ana Patricia Gámez, Ariadna Gutiérrez, Kate Moss y más en El look del día By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Desde las calles del SoHo neoyorquino a las noches de fiesta de París, no te pierdas los looks que eligieron las famosas más estilosas y elige quién fue la mejor vestida. Empezar galería Ana Patricia Image zoom Instagram La presentadora ha mostrado en Instagram su lado más salvaje, con este vestido en negro estampado animal con un corte de estilo wrap super favorecedor. Advertisement Advertisement Kate Moss Image zoom Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images Siguiendo con la temática animal, la top model asistió a un evento en el marco de la semana de la moda de París con este vestidazo de animal print en clave brillante. Eiza González Image zoom BG002/Bauer-Griffin/GC Images Con sus jeans hiperajustados favoritos, la actriz mexicana rompió el look total negro con este minibolsito amarillo y los labios rojos que ya ha convertido en uno de sus sellos de identidad. Advertisement Úrsula Corberó Image zoom Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images La protagonista de La Casa de Papel (Netflix) con el perfecto look otoñal, aunque quizá demasiado formal para la alfombra roja del Festival de cine de San Sebastián. ¿No te parece? Kourtney Kardashian Image zoom También adaptándose perfectamente al cambio de estación con un traje super elegante y sexy en satén color burdeos y transparencias. Ariadna Gutierrez Image zoom Instagram @ariadnagutierrez La exreina de belleza sexy y de sport posando al sol de Miami con minivestido ajustado y fruncido y tennis a la última. Advertisement Advertisement Advertisement Gwen Steffani Image zoom La cantante y jurado de la voz nunca defrauda cuando se trata de elegir un outfit que acapare toda la atención. ¿Qué tal este look de cowgirl en caftán y látex? Elizabeth Banks Image zoom BG017/Bauer-Griffin/GC Images Copia a la actriz el look en clave nude que escogió para visitar el programa Jimmy Kimmel Live en Los Ángeles para ir a la oficina. ¡Acierto seguro! Charlize Theron Image zoom Raymond Hall/GC Images Estrenando corte y color de pelo y con un conjunto de aire boyish, la actriz sudafricana a su llegada al set de Good Morning America en Nueva York. Advertisement Advertisement Advertisement Victoria Justice Image zoom Gotham/GC Images La cantante con enterizo en verde khaki de The Kooples y botines y bolso a juego en piel negra. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Ana Patricia Gámez, Ariadna Gutiérrez, Kate Moss y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.