Rihanna, Clarissa Molina y más en El look del día By Irene San Segundo

Rihanna Image zoom Han Myung-Gu/GC Images La cantante está visitando Seúl para dar una masterclass de su línea de maquillaje Fenty Beauty a sus fans y allí nos deleitó con este look tan original de top-vestido fucsia y pantalones bombachos en naranja con el que estaba super favorecida.

Clarissa Molina Image zoom Instagram @clarissamolina Está dejando muestra de su lado más sofisticado a su paso por Madrid donde se encuentra promocionando su película Los Leones.

Camila Cabello Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group La cantante eligió este outfit tan sexy para salir a por café con su novio, el también cantante Shawn Mendes, por las calles de Los Ángeles.

Galilea Montijo Image zoom Instagram @Galileamontijo Con su outfit más mexicano justo tras la celebración de la independencia de su país.

Sarah Jessica Parker Image zoom MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Como recién salida de un episodio de Sex and the City, Sarah Jessica Parker fue captada por los paparazzi de camino al Today Show, en Nueva York, con este vestido azul de la colección crucero 2020 de Michael Kors.

Irina Baeva Image zoom Instagram Sexy, marinera y presumiendo de 6 pack con este conjunto de dos piezas y bolsito acolchado de Chanel en el puerto de San Diego.

Paz Vega Image zoom Theo Wargo/Getty Images Elegantísima con un vestido negro de manga larga en la premiere de su nueva película "Rambo: Last Blood" en Nueva York.

Emily Ratajkowski Image zoom Robert Kamau/GC Images Siempre sexy, la modelo de DKNY presumió de figura con este ajustadísimo vestido negro con apertura lateral que eligió para sacar a su perrito por las calles de Manhattan.

Irina Shayk Image zoom 2019 Backgrid UK/The Grosby Group La top model y ex de Bradley Cooper no renuncia al estilo de pasarela ni cuando va a alaeropuerto. Así de ideal aterrizó en Milán donde seguro será una de las modelos más solicitadas semana de la moda de la ciudad italiana.

Kaia Gerber Image zoom 2019 Backgrid UK/The Grosby Group Otra que ya se encuentra en Milán es la hija de Cindy Crawford, a la que vimos de lo mas sonriente corriendo entre desfiles con un look casual y a la última, con tank top blanco y falda de estampado de leopardo y los labios pintados de negro. ¿Serán tendencia la próxima primavera?

