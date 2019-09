Francisca Lachapel, Blanca Soto, Kate Moss y más en El look del día By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Desde las calles de Madrid a los estrenos de Hollywood, no te pierdas los looks que eligieron las famosas más estilosas y elige quién fue la mejor vestida. ¡Hoy está difícil la decisión! Empezar galería Francisca Lachapel Image zoom Instagram La presentadora empezaba la semana con su mejor sonrisa y un minivestido estampado de Sandy Fashion que lleva el nombre de la conductora. Advertisement Advertisement Chiquinquirá Delgado Image zoom Instagram @chiquidelgado La venezolana ha pasado unos días en Madrid, España, donde está dejando looks tan espectaculares como este conjunto de chaqueta y falda verde a cuadros. Clarissa Molina Image zoom Instagram Otra que se está dejando ver por las calles de la capital española es la presentadora y actriz que presentó su nueva película Los Leones en el festival de cine dominicano de Madrid con este jumpsuit setentero. Advertisement Blanca Soto Image zoom Mezcalent Super juvenil con su flequillo y coleta alta y este look clásico con camisa blanca y falda roja abullonada en la presentación de “No te puedes esconder” en Los Ángeles. Samantha Siqueiros Image zoom Mezcalent Y su compañero de reparto en la nueva serie de Netflix también guapísima con un vestido vaporoso de la firma mexicana Vanagloria. Francia Raisa Image zoom Amy Sussman/Getty Images Ideal con un chaquetón-vestido de estampado animal con detalles en amarillo fluorescente en un evento celebrado en Los Ángeles. Advertisement Advertisement Advertisement Belinda Image zoom Instagram Es la mejor modelo para promocionar los looks de Studio F, una marca colombiana con la que colabora. “Me encantan los colores de mi outfit Hailey Baldwin Image zoom BG002/Bauer-Griffin/GC Images En clave sexy y muy ochentera combinando una camiseta XXL de Margiela con una chaqueta negra y botas de piel altas hasta la rodilla. ¡Espectacular! Kate Moss Image zoom Mark R. Milan/GC Images La eterna reina de las pasarelas asistió a una fiesta en el marco de la semana de la moda de Londres con un minivestido blanco de satén y sus tan características medias negras de cristal. Advertisement Advertisement Advertisement Mariela Garriga Image zoom Paul Archuleta/Getty Images La actriz cubana asistió al estreno de Bloodline en Beverly Hills con un vestido muy veraniego de algodón y complementos nude. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

