Entre desfiles de la Semana de la moda, after parties, estrenos de cine y televisión, ¡las famosas no dan a basto! Desde Miami a París, repasamos los mejores looks de Penélope Cruz, Heidi Klum, Clarissa Molina, Lili Estefan y muchas más. Mira todos los estilismos y cuéntanos quién es tu favorita.