Jennifer López, Selena Gómez y más en El look del día By Irene San Segundo

¿Es esta una pista de lo que se pondrá JLo en los Oscar? No te pierdas su espectacular look de gala y el de estas famosas en los Governors Awards que organiza la academia del cine.

Jennifer López

Calentando motores para la temporada de premios de cine 2020 en la alfombra roja de los Governors Awards celebrados en Los Ángeles, la diva del Bronx deslumbró con este vestido dorado con escote palabra de honor de Reem Acra y joyas de Harry Winston.

Selena Gómez

La actriz y cantante está en plena promoción de su último trabajo musical y no es raro verla con dos o hasta tres outfits al día, corriendo por las calles de Nueva York de un evento a otro como esta combinación de falda de tubo y top negro con cuello cisne que le queremos copiar para el trabajo ya.

Nicole Kimpel

La novia de Antonio Banderas no es una habitual de la pasarela, pero cuando le toca no decepciona con diseños como este verde botella con detalle de estrella en el escote, falda plisada y apertura en la pierna de Elisabetta Franchi.

America Ferrera

La actriz brilló en la alfombra roja de los Governors Awards en Los Ángeles con este vestido cubierto en lentejuelas plateadas y doradas y mangas abullonadas. ¡Muy 80s!

Jennifer Aniston

La protagonista de Friends visitó el set del programa Good Morning America en Nueva York con este ajustadísimo vestido blanco que pocas como ella se pueden permitir. ¡Qué tipazo!

Gugu Mbatha-Raw

La actriz británica estaba impresionante con este vestido fucsia de raso con flores y apliques brillantes, mangas abullonadas y un aire retro en el punto justo en los Governors Awards celebrados en Los Ángeles.

Keke Palmer

La cantante y actriz deja huella en cada alfombra y aparición pública a la que asiste y en esta ocasión no iba a ser menos. ¿Qué te parece el pomposo vestido morado con inspiración tuxedo y falda de volantes que eligió para los Governors Awards?

Reese Whiterspoon

Sencilla, elegante a su paso por el set de Good Morning America con el minivestido perfecto para un día en la oficina o incluso un evento de trabajo.

