Lucero, Chiquinquirá Delgado, Ashley Graham y más en El look del día By Irene San Segundo

No te pierdas a la cantante mexicana con su look más motero en la presentación de su último disco.

Lucero

Al más puro estilo Olivia Newton John en Grease, la cantante no dudó en enfundarse en unos ajustadísimos leggins con acabado brillante y chaqueta de cuero para la presentación de su nuevo disco,"Sólo Me Faltabas Tú", en México.

Chiquinquirá Delgado

¡Qué estilazo! La presentadora venezolana hizo gala de su savoir fair a la hora de combinar texturas y accesorios posando con esta falda de cuero y sweater tan otoñal por las calles de Brooklyn.

Chrissy Teigen

Lo apostó todo al nude con esta elegante túnica de satén y accesorios dorados en la gala de los premios Brandweek Brand Genius Awards en Palm Springs.

Ashley Graham

La modelo sigue dejándonos de piedra con sus looks premamá más sexy dentro y fuera de la alfombra roja. Ayer no quiso perderse los premios CFDA/Vogue Fashion Fund en Nueva York a los que asistió con este espectacular vestido drapeado de Christopher John Rogers.

Águeda López

La modelo española fue la estrella invitada en el desfile de la diseñadora puertorriqueña Nathalie Kriado en San Juan.

Lala Anthony

Deslumbró anoche en los premiso CFDA/Fashion Fund con este vestido-trench en narnaja reflectante firmado por Off White.

Sofía Carson

Asistió al en el estreno de Ford Vs Ferrari en Los Ángeles con un ajustado tuxedo negro con chaqueta cubierta en apliques brillantes. Tres chic!

Yovanna Ventura

Se sumó a la moda del traje de dos piezas para la alfombra roja, este de blanco y satén conun aire pijamero que se sigue llevando mucho esta temporada.

Isabela Moner

La actriz peruana que ha dado el salto a la fama con su papel de Dora la Exploradora mostró su lado más glamouroso en el estreno de Let It Snow en L.A.

Bianca Balti

La top model italiana presumió sus piernas kilométricas con un minivestido brocado muy sixties con zapatos a juego en el estreno de Ford Vs Ferrari en Los Ángeles.

