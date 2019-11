La reina Letizia, Alejandra Espinoza y muchas más en El look del día By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram Alejandra Espinoza se despide de la Reina de la Canción con su look más sexy, la reina Letizia repite vestido gris a juego con el día más lluvioso y muchas más famosas lucieron sus mejores galas en eventos de moda y cine por todo el mundo. ¿Te vas a perder sus looks? Empezar galería Reina Letizia Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Esta mañana durante un evento contra la violencia de género en Madrid, la ex periodista ha repetido este vestido gris del que se desconoce la firma de momento, peor que ya le habíamos visto lucir en otras ocasiones como los premios Princesa de Asturias que se celebraron en octubre. Clásico, sencillo y super elegante. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Alejandra Espinoza Image zoom Instagram La presentadora que acaba de cerrar la temporada de La Reina de la Canción se despidió con un look de lo más sexy con transparencias en encaje azul y apertura de vértigo. 2 de 11 Applications Ver Todo Gala González Image zoom Juan Naharro Gimenez/Getty Images La influencer española más internacional se atrevió con un vestido completamente transparente que combinó con un minibolso fucsia de terciopelo en unos premios celebrados por uan revista de moda en Madrid. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Daisy Ridley Image zoom MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Los trajes de chaqueta en un solo color o conjuntados están más de moda que nunca y este que escogió la protagonista de Star Wars en su visita a unos estados de televisión en Nueva York nos encanta. 4 de 11 Applications Ver Todo Melissa Barrera Image zoom Amanda Edwards/Getty Images La actriz se ha sumado al traje de chaqueta, este que lució durante un evento de cine en Los Ángeles con doble botonadura y pata de gallo tiene una marca inspiración años 40 y nos encanta. ¡Ideal! 5 de 11 Applications Ver Todo Nieves Álvarez Image zoom Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images La top española asistió a los premios Woman Madame Figaro con un espectacular esmoquin cubierto en lentejuelas plateadas de aire ochentero. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Francisca Lachapel Image zoom Instragam Aunque viva en Miami, la dominicana ha conectado con su lado más otoñal Gracias a looks como este vestido-traje en un rojo muy de moda esta temporada. 7 de 11 Applications Ver Todo Adriana Abascal Image zoom Legan P. Mace / Echoes Wire / Barcroft Media via Getty Images La socialite colombiana no quiso perderse el evento Persona del año que organiza Vanity Fair y en esta ocasión homenajeaba a Antonio Banderas para la ocasión eligió un vestido metálico con escotazo de Lage Collection. 8 de 11 Applications Ver Todo Isabel Preysler Image zoom Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Siempre dando una lección de estilo y elegancia a cualquier edad, la socialite acertó con este vestido negro con transparencias en los premios personaje del año en Madrid. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Mónica Cruz Image zoom Pablo Cuadra/WireImage ¡Cómo se parecen! La hermana de Penélope asistió a un evento en madrid con un sencillo y elegante traje de chaqueta negro. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

