Selena Gómez, Eva Longoria, Alejandra Espinoza y muchas más en El look del día By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El mini vestido de Selena Gómez que dejó a todos de piedra en los AMAs, el tipazo de Eva Longoria luciendo piernas o el vestido más dreamy de Camila Cabello... mira las fotos y cuéntanos quién fue la mejor vestida de la noche. Empezar galería Eva Longoria Image zoom JC Olivera/Getty Images Volviendo a dar muestra de cómo una prenda como un sencillo little black dress que lució la actriz en la gala de aniversario de Talk Of The Town en Beverly Hills puede ser sexy y elegante al mismo tiempo. ¡Una apuesta segura! 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sofía Carson Image zoom Taylor Hill/FilmMagic Siente debilidad por los vestidos muy dramáticos y espectaculares y este de Francesco Scognamiglio Couture que escogió para la alfombra de los American Music Awards no defraudó. 2 de 11 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza Image zoom Mezcalent Eligió un espectacular modelo naranja cubierto en lentejuelas para cerrar la temporada de Reina de la Canción (Univision).¡Y con el maquillaje a juego! 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Selena Gómez Image zoom Steve Granitz/WireImage Antes de volver a actuar sobre el escenario después de dos años, la cantante texana acaparó todos los flashes en la alfombra roja de los American Music Awards con este mini vestido verde lima de Versace. 4 de 11 Applications Ver Todo Julissa Bermudez Image zoom Taylor Hill/FilmMagic La presentadora dominicana también se sumó al look metálico, uno de los más vistos de la noche. Combinó el look disco con unos zapatos de Yves Saint Laurent con maxi logo en el empeine. 5 de 11 Applications Ver Todo Camila Cabello Image zoom Taylor Hill/FilmMagic Se alejó de su habitual look de traje de dos piezas del que es tan fan y eligió este romántico vestido nude de la última colección de Oscar de la Renta a su paso por la alfombra roja de los American Music Awards. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lauren Jauregui Image zoom P. Lehman / Barcroft Media via Getty Images La ex cantante de Fifth Harmony optó por un look más salvaje con un vestido de escote corazón y estampado de piel de serpiente hasta los pies. 7 de 11 Applications Ver Todo Ruth Wilson Image zoom Keith Mayhew / Echoes Wire / Barcroft Media via Getty Images La protagonista de The Affair asistió a los premios del teatro Evening Standard Theatre Awards en Londres con uno de los looks más festivos que le hemos visto sobre la alfombra roja. 8 de 11 Applications Ver Todo Iggy Azalea Image zoom La cantante eligió un look de lo más otoñal para visitar unos estudios de radio en Londres. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jourdan Dunn Image zoom Ian West/PA Images via Getty Images La top model británica no quiso perferse los premios Evening Standard Theatre Awards celebrados en Londres, donde desafió el frío para lucir este espectacular vestido de flores y lentejuelas de Michael Kors. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

