Galilea Montijo, Ana Patricia Gámez y más en El look del día

Ana Patricia Gámez
Muy a juego con el decorado de San Valentín del estudio de televisión, la presentadora eligió, como siempre, un vestido de su propia boutique frente a las cámaras.

Margot Robbie
La actriz australiana asisitó al estreno de su película "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn" en Londres con este vestidazo de Dries Van Notten rematado con guantes de raso en rosa fucsia.

Rosie Perez
La actriz tampoco quiso perderse el estreno en la capital británica para el que escogió un jumpusit negro de acabado satinado y pata ancha.

Galilea Montijo
Enfundada en un ajustado LBD negro y con botas de piel a lo cat woman hasta el muslo.

Clarissa Molina
La presentadora mostró su lado sexy más casual con este look en negro rematado con botines en azul eléctrico.

Sofía Carson
Haciendo frente al frío polar del invierno neoyorquino con un maxiabrigo de peluche y botas con estampado animal.

Isabel Preysler
Siempre sencilla y super elegante, la socialité española asistió al desfile del diseñador Pedro del Hierro en el marco de la semana de la moda de Madrid.

Jameela Jamil
Con un look de lunares inspiración años 50 irresistible a su paso por unos estudios de televisión en Nueva York.

Dafne Fernández
La actriz española también eligió un vestido de lunares, pero en versión mini y más casual para presentar un evento en un centro comercial de Madrid.

