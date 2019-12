Jennifer López, Rihanna, Catherine Siachoque y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next De negro y cubierta en plumas, JLo mostró su lado más elegante en la alfombra roja de unos premios de cine en Nueva York. No te pierdas su look y el de Rihanna, Catherine Siachoque y muchas más que anoche mostraron sus mejores galas. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Jennifer López Image zoom 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Rihanna Image zoom Karwai Tang/WireImage La cantante, actriz y diseñadora eligió este conjunto de aire lencero en satén y tul de color turquesa de su propia marca, Fenty, que ayer recibió el premio a firma "Ubran deluxe" del año. 2 de 10 Applications Ver Todo Kylie Jenner Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Si hay una prenda de la que no puedes prescindir este invierno esa es un abrigo de estampado de leopardo. Aquí tienes un buen ejemplo del que lució ayer la empresaria de belleza cuando fue captada por los paparazzi de L.A. en un garaje. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Catherine Siachoque Image zoom Mezcalent La actriz de "El Final del Paraíso" asistió al evento de una revista en Miami con un look muy festivo con flequitos de oro y fondo nude. 4 de 10 Applications Ver Todo Emilia Clarke Image zoom Samir Hussein/WireImage La madre de los dragones se atrevió con un vestido con cortes asimétricos, lentejuelas y mangas-cola rematadas con plumas que llegaban hasta los pies en la alfombra roja de los Fashion Awards celebrados en Londres. 5 de 10 Applications Ver Todo Olivia Wilde Image zoom Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images Asistió a los premios del cine FP Gotham en Nueva York con un vestido blanco vaporoso y hippie que perfectamente podría servir para caminar al altar 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Michelle Galván Image zoom Mezcalent La presentadora se cubrió de terciopelo negro para asistir a un evento de noche en Miami. ¡Muy elegante! 7 de 10 Applications Ver Todo Kim Kardashian Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group ¿Está llevando demasiado lejos su afición por la ropa deportiva? El abrigo y conjunto de dos piezas con cremalleras en el frente que eligió la socialité para salir a comer con su hermana parecía más apropiado para las pistas de esquí de Aspen que los restaurantes VIP de California. 8 de 10 Applications Ver Todo Paulina Sodi Image zoom Mezcalent La presentadora también optó por el negro, pero dándole coor, brillo más bien, con una diadema cubierta en brillantes, lazo al cuello y mangas y medias semitransparentes. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

