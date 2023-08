El look del día - agosto 8, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Migbelis Castellanos, Adamari López y Maribel Guardia son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Migbelis Castellanos El look del día Credit: Instagram La reportera está disfrutando de unas vacaciones en Portugal y desde Lisboa compartió esta imagen con un look de cropped top y falda con volantes con estampado tropical. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby El look del día Credit: Instagram Nos encantó la original falda de este vestido blanco de manga larga con estampado de hojas verdes que la conductora presumió en ¡Siéntese quien pueda! (Univisión) con sandalias de tacón de Flor de María Collection. 2 de 8 Ver Todo Adamari López El look del día La puertorriqueña prosigue con sus vacaciones europeas y en Suiza hizo frente al frío con unos pantalones de mezclilla, camiseta verde y sudadera naranja que lució con cómodos y coloridos tenis. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Maribel Guardia El look del día Credit: Instagram Así de regia se vio la artista mexicana con este vestido blanco de escote profundo y mangas con volumen que combinó con zapatos con hebilla joya y grandes aretes. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram La guapa conductora combinó una falda larga de mezclilla con un top estilo corsé negro con cristales en el escote de Latin Gal Boutique y sandalias transparentes. 5 de 8 Ver Todo Erika Buenfil El look del día Credit: Mezcalent La actriz funge como juez en el show Veo Cómo Cantas (TelevisaUnivision) y posó desde plató con este pantalón de tiro alto y una blusa estampada de mangas amplias. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio RBD El look del día Credit: Mezcalent El grupo se reunió el pasado fin de semana para celebrar el 40 cumpleaños de Christopher Ukermann y pudimos ver a Anahí como la Barbie cowgirl, con un coqueto conjunto rosa metalizado con todo detalle, botas y sombrero incluidos. Maite Perroni sacó su muñeca interior con shorts y camisa blanca oversized que completó con una chaqueta fucsia y zapatos Versace del mismo color. Por último Dulce María optó por un original vestido acharolado con mangas abullonadas y boina. 7 de 8 Ver Todo Beyoncé El look del día No sabemos cuántos camiones llevan el vestuario de la diva para su Renaissance tour, pero en cada concierto nos sorprende con increíbles vestidos como este de piezas metálicas de Paco Rabanne que portó en Washington con altísimas botas satinadas y guantes a juego. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

