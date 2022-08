El look del día - agosto 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Katy Perry, Adamari López y Sofía Vergara son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Captamos a la actriz colombiana en las calles de Los Ángeles con este look de palazzos blancos, top negro y bolso de Christian Dior. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Katy Perry Katy Perry Credit: Backgrid/The Grosby Group Con este sexy vestido rojo con cutouts llegó la cantante a un evento en Las Vegas. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora lució más esbelta que nunca con este vestido blanco con los hombros al descubierto. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Chiquibaby La presentadora enfundó sus curvas en este ceñido vestido rojo vino de manga larga. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Backgrid/The Grosby Group Este set de pantalón corto y chaqueta, hizo que la actriz luciera muy cool y chic. 5 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Para la más reciente edición de Despierta América (Univision), la presentadora eligió este hermoso vestido estampado de un solo hombro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Heidi Klum Heidi Klum Credit: Backgrid/The Grosby Group Regia lució la modelo con este minivestido blanco, que combinó con zapatos de mismo color, un minibolso y modernos lentes de sol. 7 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan La flaca sigue de vacaciones, con sus hijos, por Europa y en una de sus salidas llevó este cómodo jumpsuit naranja con tenis blancos y un minibolso de Fendi. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarría Credit: Instagram Nos encantó este coqueto vestido blanco con vuelos que portó la actriz española. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

