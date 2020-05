El look del día - abril 20, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Adamari López Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del coronavirus, eso no quiere decir que no salgan al supermercado o a caminar su su mascota. Otras tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Con quién te identificas? Empezar galería Alejandra Espinzoa Image zoom Instagram/Alejandra Espinoza Como toda una reina lució la presentadora con esta fabulosa blusa color ladrillo que complementó con una hermosa diadema. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta Con este look de falda midi estampada y blusa blanca con vuelos en las mangas, sin olvidar una gran sonrisa, posó la presentadora para sus seguidores en Instagram. 2 de 9 Applications Ver Todo Gelena Solano Image zoom Instagram/Gelena Solano Durante el fin de semana la presentadora dejó atrás las pijamas y se puso jeans rasgados y un hermoso suéter multicolor. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Adamari López Image zoom Instagram/Adamari López Regia lució la presentadora con este moderno minivestido blanco con estampado floral, hombros al descubierto y mangas tipo globo de VickyVictoria Boutique. 4 de 9 Applications Ver Todo Jessica Chastain Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby La actriz optó por este jumpsuit a rayas, bolso amarillo mostaza, gorra blanca, y por supuesto, una mascarilla, para salir a comprar algunos artículos de necesidad en medio de esta pandemia. 5 de 9 Applications Ver Todo Rosie Huntington-Whiteley Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La actriz y modelo lució muy cómoda y relajada con este set crema de pantalón y suéter, que combinó con tenis grises. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Alba Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain La actriz mostró su esbelta figura con este fabuloso set deportivo de pantalón y top azul marino. 7 de 9 Applications Ver Todo Katy Perry Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group EXCLUSIVE La cantante disimuló muy bien su embarazo con este cojunto gris de pantalón y suéter, que complementó con tenis negros y un mascarilla protectora. 8 de 9 Applications Ver Todo Meghan Markle Image zoom 2020 Mega/The Grosby La duquesa ya se mudó a Los Ángeles y se encuentra repartiendo comida a las personas necesitadas. Recientemente la captamos luciendo este pantalón supercasual, top negro de manga larga, tenis blancos y gorra azul. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El look del día - abril 20, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.