El espectacular look rosa de la reina Letizia en la fiesta nacional de España La reina de España dio una lección de estilo en un día clave para la casa real. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si normalmente todos los flashes están pendientes de la reina Letizia y su look en cada uno de los actos públicos a los que asiste, y no son pocos, este sábado que se celebraba en España la fiesta nacional no podía ser menos y la ex periodista, de nuevo, acertó. Para la decimoquinta vez que asiste al desfile de las Fuerzas Armadas y las recepciones en el palacio de la Zarzuela como miembro de la familia real, la reina ha vuelto a confiar en el diseñador español Felipe Varela, que también se encargó de su look en el día de la Hispanidad el año pasado. Image zoom Pablo Cuadra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina llevaba el pelo recogido en un moño que combinaba a la perfección con el aire de bailarina del vestido rosa palo con mariposas bordadas y daba protagonismo a también a los pendientes en el mismo tono que ya lució su suegra, la reina Sofía, hace más de diez años en una visita a Japón. Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Además de los pendientes, en cuanto a los complementos del look, doña Letizia eligió un bolsito de mano en rosa chicle de una de sus marcas españolas más repetidas, Magrit, y unos zapatos de Steve Madden en rosa palo con detalle en plástico transparente que se han convertido en una pieza clave de su armario este otoño. De hecho, los lució la semana pasada en un evento para conmemorar el día de la salud mental en la capital de España. Image zoom Como viene siendo habitual, para el look de belleza la reina se decantó por centrar toda la atención en los ojos ahumados en tonos morados y rematar con pestañas postizas. ¡Guapísima! Advertisement EDIT POST

