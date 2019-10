El sorprendente look de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias La reina de España vuelve a deslumbrar en un acto público muy especial para ella y sus hijas. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada paso estilístico que da la reina Letizia se analiza con lupa, desde qué anillos o pendientes lleva a quién firma su vestido o el largo de su pantalón, todo está cargado de significado. Estos días el efecto se multiplica ya que la reina se encuentra con su familia en Oviedo donde se celebran cada año los Premios Princesa de Asturias (que se llamaban Príncipe de Asturias hasta 2014) donde ella debutó como princesa 5 meses después de su boda real hace 15 años. Y este año es aún más especial, ya que su hija mayor, Leonor, debuta en los premios que llevan su nombre. En sus decimocuartos premios, doña Letizia ha elegido uno de los looks más fashion y arriesgados que ha llevado hasta la fecha, decantándose por un diseño de Manuel Pertegaz, el modisto que diseñó su traje de novia. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina no había vuelto a escoger un diseño de Pertegaz desde su boda hasta ahora, que se ha decantado por este original traje gris con bordados de aire oriental, cuello alto y rematado en un lazo. En los pies, zapatos de punta negros firmados por Carolina Herrera, otra de sus marcas fetiche para ocasiones especiales. Ha combinado el look con una coleta baja con raya a un lado que daba protagonismo a unos preciosos pendientes de brillantes. Image zoom Carlos R. Alvarez/WireImage) En su debut oficial, la princesa de Asturias, Leonor, ha lucido un look muy coordinado con el de su hermana Sofía, con un vestido de manga tres cuartos en rosa y azul respectivamente, bailarinas a juego y el mismo peinado. Advertisement EDIT POST

