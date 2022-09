Odiaba los labiales rojos hasta que probé este Este labial es cremoso y tiene el tono perfecto para las chicas que tienen la piel morena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de maquillaje se trata, nos atrevemos a decir que el labial es el producto más importante en la rutina de belleza de cualquier mujer. Este producto es imprescindible hasta para las chicas que no les gusta usar maquillaje. Tu labial favorito siempre será el mejor accesorio para tu rostro. Eso sí, entre tantas marcas, texturas y colores, es un poco difícil elegir los más fabulosos. Por suerte para todas, tanto las marcas prestigiosas como las más asequibles, ofrecen increíbles opciones que vale la pena probar. Ahora bien, si hablamos de colores, el rojo se lleva el primer lugar. Este tono siempre ha sido el favorito de la mayoría de las mujeres, entre las que se destacan Marilyn Monroe y Gwen Stefani. Ahora bien, tengo que confesar que aunque parezca absurdo, a mi nunca me ha gustado el color rojo y por eso tampoco soy fanática de los labiales de este color. Me había pasado toda mi adultez sin ponerme este tono en los labios, eso hasta que se me ocurrió probar el de una de mis marcas favoritas y quedé enamorada. Hablo del labial Rouge, en Iconic Red, de Dior, un producto que me hizo olvidar que este color no me gustaba para nada. Me encanta como se sienten los labios al usarlo porque tiene una terminación satinada por lo que nunca se resecan ni se sienten incómodos. Además, este rojo es intenso y se ve espectacular en las chicas con mi tono de piel. De verdad que hasta yo estoy sorprendida de admitir que ahora uso este labial rojo cada vez que puedo y para las ocaciones más importantes. Cuando lo usé por primera vez me llevé muchos halagos. Así es que puedo decir que al igual que muchas chicas, el labial rojo, en especial este, se ha convertido en mi favorito. Además, me encanta este empaque tan elegante. El labial Rouge, en Iconic Red, de Dior, cuesta $42 y lo obtienes en dior.com Dior, labial rojo Credit: Cortesía Dior, labial rojo Credit: Cortesía

