Como sacada de una película de Hollywood, así presentó la reconocida marca Chanel su pasarela para la temporada primavera/verano 2021 en el cierre de la Semana de la moda de París y en presencia de reconocidas celebridades. Se abre el telón en El Grand Palais de París, un emblemático lugar que como de costumbre es el epicentro para el desarrollo de una de las pasarelas más esperadas del Paris Fashion Week. Contrario a temporadas pasadas, esta vez hubo una pequeña cantidad de público, para evitar contagios. Incluso, los asistentes debieron usar tapabocas durante todo el show. Así es que además de looks superchic y fabulosos en el Front Row también vimos muchas mascarillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una imponente escenografía, que en esta ocasión estuvo muy tranquila y acompañada de gigantescas letras como el reconocido letrero de Hollywood, pero con el nombre de la marca, nos llevó por un viaje fílmico de moda que nos mostró importantes piezas inspiradas en las celebridades de los años 60 como Brigitte Bardot, y Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Jeanne Moreau Romy Schneider de los 40. Una colección que no dejó por fuera la icónica chaqueta tweed en sus tradicionales colores como el negro y blanco, pero también con variantes modernas como la de color rosa que lució Lily – Rose Depp, la hija del reconocido actor Jonny Deep y una de las invitadas especiales del desfile. Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Image zoom Julien M. Hekimian/Getty Images For Chanel La colección mostró las tendencias que marcarán la temporada de primavera/verano 2021. Vimos logos por doquier, plumas y perlas, a igual que sedas, tul y transparencias. Sin duda, una pasarela sin desperdicios y que cerró con broche de oro una de las semanas en honor a la moda más importantes del mundo.

