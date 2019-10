El highlighter que da el glow más natural El iluminador está disponible en seis colores. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El highlighter siempre ha sido uno de mis productos favoritos a la hora de maquillarme. Y es que tengo que admitir que es muy difícil que salga a la calle sin tener bastante glow. Creo que para la mayoría de las chicas que aman el maquillaje, este producto es imprescindible. Ahora bien, no es fácil encontrar uno que llene tus expectativas, que le vaya bien a tu tono de piel y que de paso se vea natural. En particular a mí me gustan las paletas de iluminadores con varios colores con los que puedo jugar y combinar para lograr un color único, y por supuesto un glow de impacto. Pero descubrí uno que no es una paleta y que te hace lucir un brillo supernatural. Aunque tengo que confesar que nunca uso solo un solo highlighter, pero cuando descubrí este sentí que por primera vez podía dejar atrás los demás y utilizar solo este los días en que quiero un look más natural. Hablo de Flesh to Flesh Highlighting Powder, de Flesh. Esta marca es bastante nueva y la verdad es que tiene productos increíbles, al igual que este highlighter que tiene un acabado hermoso. Está compuesto con aceite de semilla de coco y semillas de girasol, al igual que extractos de raíz jengibre y granada, ingredientes que le dan luminosidad a la piel y la hacen lucir más radiante. Image zoom Viene en varios colores, pero mi tono favorito es Certain porque es perfecto para también usarlo como rubor. Lo mejor de todo es que es un brillo tan sutil que te lo puedes poner sin temor a lucir muy brillosa o exagerada. De hecho, cuando lo usas parece que tu piel luce saludable y parece que no llevas ningún iluminador. Me encanta hasta para usar sin base y ningún otro producto porque te da ilumina de tal manera, que no necesitas nada más. Estoy fascinada. El Flesh to flesh Powder Highlighter, viene seis colores y cuesta $28 en Ulta.com. Advertisement

