El hidratante que salvó mis labios durante las vacaciones Este producto está formulado con aceite de cereza y está disponible en ocho tonos naturales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mujeres sabemos que el bálsamo labial es uno de los productos de belleza que más necesitamos en cualquier temporada del año. Si bien estamos acostumbradas a escuchar que en los meses de frío es cuando más se resecan los labios, lo cierto es que debemos cuidarlos y protegerlos en todas las temporadas ya sea usando mascarillas, exfoliantes y por supuesto, un buen hidratante que podamos usar a diario. No es un secreto que tanto la piel como los labios, sufren durante las vacaciones, en especial se resecan más de lo normal porque estamos comiendo diferente, subiéndose a aviones y quizás, tomando más alcohol de lo acostumbrado. Esto puede resecar los labios muchísimo. Por suerte, en mis más recientes vacaciones a Europa decidí llevarme un producto que tenía hace un tiempo pero que aún no había tratado. Hablo del Lip Glow Oil, de Dior Addict, un hidratante para los labios que ahora se ha convertido en un must have para mi. Está compuesto con aceite de cereza que hidrata, protege y combate los signos del envejecimiento. Lo mejor es que no se siente pegajoso en los labios y la hidratación que provee es inmediata. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se puede usar solo o encima de cualquier labial para darle a la boca un brillo incomparable mientras la mantiene hidratada. Durante los días que estuve viajando por varias ciudades, mis labios nunca se sintieron resecos, algo que normalmente me pasaba. De hecho, en muchas ocasiones ni siquiera sentía la necesidad de usar un labial porque además de hidratados, tenían un tono hermoso. Estoy verdaderamente fascinada con este producto que está disponible en ocho tonos supernaturales que solo le dan un toque de color a los labios. Dior Lip Oil Credit: Cortesía El Lip Glow Oil, de Dior Addict cuesta $38 y lo puedes obtener en dior.com

